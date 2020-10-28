الليرة التركية تتجه لتسجيل أكبر خسارة شهرية هذا العام

واصلت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، تعميق خسائرها أمام الدولار لليوم الخامس، وتتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري خلال العام الجاري، في وقت يرى فيه المتعاملون أن الجهود الرسمية ليست كافية لدعم العملة.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد تراجعت العملة بنسبة 0.8% إلى 8.2560 ليرة لكل دولار عند الساعة 11 و41 دقيقة صباحا بتوقيت اسطنبول، لتفقد بذلك 28% من قيمتها خلال العام الجاري.

وأبقى البنك المركزي التركي الخميس الماضي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مخالفا بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفعه للسيطرة على التضخم، ودعم الليرة.

وبينما تواصل الليرة سقوطها الحر، عدل المركزي التركي توقعاته للتضخم للعام الجاري. وأعلن محافظ البنك مراد أويصال أن التضخم سينهي العام عند 12.1%، مقابل توقعات سابقة بـ8.9%.

وأشار إلى أن الليرة "مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية"، ولفت إلى أن البلاد ستسجل نموا إيجابيا للعام الجاري.