إزالة 33 حالة تعدى على الترع والمجارى المائية بمساحة 6058 مترا مربعا بمدينة إسنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بالأقصر، حملة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي منافع ري بناحية قرية النجوع وأصفون وبندر إسنا، أسفرت عن إزالة عدد 33 حالة تعدي بإجمالي مساحة 6058 متر مربع منها عدد 24 مخالفة عبارة عن أسوار ومباني وأحواش بمساحة 4891 متر مربع.

كما تم إزالة 6 مخالفات عبارة عن تسوية وزراعة بمساحة 1194 متر مربع مقامة على منافع ري دون سند من القانون.

وأكد رئيس مركز إسنا، ابراهيم نصير، عدمم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية.