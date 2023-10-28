حبس المتهم بقتل شاب والتخلص من جثته داخل جوال ببولاق الدكرور

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أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، بحبس المتهم بقتل شاب والتخلص من جثته داخل جوال بمنطقة جمع قمامة أعلى مزلقان ناهيا ببولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من شرطة النجدة مفاده بوجود جثة داخل جوال ملقاة بمزلقان ناهيا.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى محل الواقعة، وعثر على جثة شاب يرتدي كامل ملابسه مقتول داخل جوال.

وتشكل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أمكن تحديد المتهم وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه، وجارٍ مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة.