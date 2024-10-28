جوزيب بوريل: الرياض تستضيف أول اجتماعات التحالف الدولي لحل الدولتين

أعلن مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم، عن إطلاق التحالف العالمى ليكون منصة لكل الدول للمشاركة بما ينهي الحرب في غزة.

وأكد بوريل، في كلمته بالمنتدى الإقليمي التاسع المنعقد بمدينة برشلونة، أن التحالف الدولي لحل الدولتين سيعقد أول اجتماعاته في منتصف الأسبوع في العاصمة السعودية الرياض.

وبعد اجتماع الرياض، أشار بوريل إلى أن لجان التحالف سيعقدون اجتماعا في بروكسل والقاهرة وعمان وإسطنبول وأيضا في العاصمة النرويجية أوسلو للبحث حول الأوضاع في غزة من أجل تنفيذ حل الدولتين.

وأوضح أن التحالف الدولي هو مظلة لمساهمة الشركاء الدوليين العملية في تنفيذ حل الدولتين.

وطالب بوريل بمزيد من الضغط الدولى من إجل إيقاف إسرائيل هجماتها المستمرة على قطاع غزة، ومساهمتها في توسع الحرب بمنطقة الشرق الأوسط، وامتدادها إلى لبنان.

ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمناقشة التحديات الإقليمية الأكثر إلحاحا، ولا سيما الوضع في الشرق الأوسط.

ويضم الاتحاد من أجل المتوسط 43 دولة، هي مصر وتركيا وفلسطين وإسرائيل والأردن والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وألبانيا وموناكو والمغرب وتونس وسوريا والجزائر ولبنان وموريتانيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الـ27.