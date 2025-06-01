وزير التموين يؤكد أهمية دعم الصناعات الوطنية الاستراتيجية وعلى رأسها صناعة السكر

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية دعم الصناعات الوطنية الاستراتيجية وعلى رأسها صناعة السكر؛ لما لها من دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة التشغيل في المصانع، وتحديث خطوط الإنتاج بما يتماشى مع المعايير العالمية للجودة والسلامة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع صلاح فتحي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية "إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية"، وذلك في إطار متابعة جهود تطوير قطاع صناعة السكر في مصر وبحث سبل تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بجانب مناقشة التحديات التي تواجه الشركة وخطط التحديث والتوسع المستقبلية.

ووجه فاروق بضرورة التنسيق المستمر بين الشركة وقطاعات الوزارة المختلفة؛ لضمان توفير احتياجات السوق المحلي من السكر بشكل مستقر خاصة في ظل التحديات العالمية في سلاسل الإمداد.

من جهته، استعرض رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية مستجدات سير العمل في المصانع المختلفة، وجهود الشركة في زيادة الطاقات الإنتاجية، وخطط تطوير المصانع القديمة، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لرفع كفاءة العمالة وتعزيز الاستدامة.