ارتفاع عدد ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا إلى 46 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين على خط السكك الحديدية فائقة السرعة الرابط بين مدريد وإقليم الأندلس، جنوبي إسبانيا، إلى 46 قتيلًا، فيما تجاوز عدد المصابين 179 شخصًا، وفقًا لوسائل إعلام إسبانية.

وذكر موقع صحيفة «إل إسبانيول» أن شبكة السكك الحديدية الإسبانية أعلنت، عبر حسابها على منصة «إكس»، تعليق حركة القطارات على الخط حتى إشعار آخر، عقب الحادث الذي وقع في الساعة 8:54 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وشمل الحادث قطارًا تابعًا لشركة «رينفي»، من طراز «آفي»، كان على متنه 147 راكبًا، وقطارًا تابعًا لشركة «إيريو»، كان يقل 397 راكبًا. وكان القطاران في طريقهما من مدريد إلى إشبيلية.

وبحسب مصادر في قطاع السكك الحديدية، توقف قطار «إيريو» عقب اصطدامه بقطار «رينفي»، فيما أشارت الفرضيات الأولية إلى احتمال أن يكون الخطأ البشري وراء الحادث، دون تأكيد نهائي لسبب التصادم.

ويأتي الحادث بعد تصادم مميت وقع في 18 يناير الماضي على الخط نفسه، بالقرب من بلدة أداموز في مقاطعة قرطبة بإقليم الأندلس، وأسفر حينها عن سقوط 46 قتيلًا وأكثر من 150 مصابًا.