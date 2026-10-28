جيريمي ماتيو يكشف معاناته بعد الاعتزال: دخلت في اكتئاب لمدة 4 سنوات

كشف الفرنسي جيريمي ماتيو، لاعب برشلونة وفالنسيا السابق، عن معاناته النفسية بعد اعتزاله كرة القدم عام 2020، مؤكدًا أن إصابة بقطع في الرباط الصليبي كانت نقطة التحول التي أدخلته في فترة صعبة من حياته، ابتعد خلالها عن الناس وفقد شغفه باللعبة.

وقال ماتيو، في مقابلة مع موقع «سو فوت» الفرنسي، إنه اضطر إلى إنهاء مسيرته الكروية عقب الإصابة، موضحًا: «توقفت عن اللعب عام 2020 بعد تعرضي لقطع في الرباط الصليبي. كل شيء انتهى فجأة، وكنت أرتدي دعامة للركبة ولم أستطع فعل الكثير، ثم دخلت في دوامة من المعاناة النفسية، وأصبت بالاكتئاب، ولا داعي لإخفاء ذلك».

وأضاف المدافع الفرنسي السابق أنه أمضى أربع سنوات تقريبًا دون ممارسة أي نشاط يُذكر، بعدما أصبح يقضي معظم وقته داخل المنزل أمام التلفاز وهاتفه المحمول، حتى إنه فقد اهتمامه بمتابعة مباريات كرة القدم.

وتابع: «كنت أبقى في المنزل على مدار اليوم، وأخرج أحيانًا، لكن لفترات قصيرة. كنت أجلس على الأريكة أمام التلفاز وهاتفي، حتى كرة القدم لم تعد تهمني. كنت أشاهد الشوط الأول، وإذا انتهى بالتعادل أغيّر القناة».

وأوضح ماتيو أنه عاش فترة من الركود والعزلة، قائلًا إنه كان يتحرك داخل منزله دون هدف، في دائرة متكررة من الملل والضيق، قبل أن يبدأ رحلة الخروج من تلك الحالة.

العمل يعيد ماتيو إلى الحياة

وأشار ماتيو إلى أن بداية عمله في متجر «إنترسبورت» للملابس والمستلزمات الرياضية قبل عامين كانت نقطة تحول مهمة في حياته، بعدما ساعدته التجربة على استعادة نشاطه والتواصل مع الآخرين من جديد.

وقال: «بدأت العمل في إنترسبورت قبل عامين، وكانت تلك لحظة استفاقة للخروج من الفترة الصعبة التي عشتها. العمل ساعدني على استعادة حيويتي، وبناء حياة اجتماعية من جديد، وفي النهاية العودة إلى الحياة».

لكن تجربته لم تخلُ من المواقف الصعبة، إذ كشف أن بعض الزبائن كانوا يتعاملون معه بود، بينما كان آخرون يوجهون إليه أسئلة جارحة بشأن سبب عمله في المتجر وما إذا كان لا يزال يمتلك المال.

وأضاف ماتيو أنه كان يشعر بالغضب من تلك التعليقات، لدرجة أنه كان يرغب في الرد عليهم بعبارات قاسية، تعبيرًا عن استيائه من أحكام الآخرين على ظروفه الشخصية.

وتسلط تصريحات ماتيو الضوء على الجانب الإنساني الذي قد يواجهه بعض اللاعبين بعد الاعتزال، عندما يجدون أنفسهم مضطرين للتكيف مع حياة مختلفة تمامًا عن الأضواء والمنافسات، في رحلة قد تتطلب وقتًا طويلًا لاستعادة التوازن النفسي والاجتماعي.