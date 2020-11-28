ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 6ر1%، مقارنة بالوقت نفسه أمس ليصل إلى 1ر13 مليون، حتى الساعة الخامسة و48 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد، أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 4ر1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهي 21ر1 مليون، بزيادة 4ر0% عما كانت عليه في نفس الوقت أمس.

وسجلت ولاية ميشجان زيادة 9ر4% في حالات الإصابة، مقارنة بما كانت عليه أمس، ليصل الإجمالي بها إلى 369 ألفا و801 حالة.

كما سجلت نفس الولاية أعلى عدد من الوفيات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 187 شخصا.