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انطلاق الحلقة النقاشية «مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية»

التليفزيون
التليفزيون
مصطفى الجداوي
نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 6:14 م | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 6:14 م
انطلقت حلقة نقاشية بعنوان "مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية"، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 34.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنانة بشرى، وعدد من النجوم الشباب.

ويتحدث خلال الحلقة، كل من الفنان إياد نصار، والسيناريست هاني سرحان، والمخرج بيتر ميمي، فيما سيتولى الإعلامي عمرو عبد الحميد، مهمة مناقشة المتحدثين وإدارة الحلقة.

ويشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل.

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