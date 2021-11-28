زاهي حواس: اكتشاف أثري مهم في سقارة والأقصر قريبا

أعلن الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، عن اكتشاف أثري مهم للغاية قريبا في منطقة سقارة ومحافظة الأقصر، موضحا أن الاكتشافات ستكون بها جزء خاص به وجزء خاص بالمجلس الأعلى للآثار وسيكون لها صدى عالمي.

وأشار الدكتور زاهي حواس، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن كل القنوات العالمية كانت تسجل منذ أيام بمناسبة مرور 100 عام على الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون، مضيفا: "ينقصنا الآن أن كل مواطن في مصر يحافظ على السياحة".

واستكمل: "لابد من توافر الوعي ويجب أن يشترك الكل في زراعة الوعي لدى المواطنين ومعاملة السياح بطريقة جيدة، ونتمنى أن يتم الاحتفال بعيد الاوبت كل عام، كما أتمنى تدريس مادة للسياحة في المرحلة الابتدائية"، واعدا بأن افتتاح المتحف المصري سيكون مفاجأة العمر ورسالة للعالم كله.

وافتتحت وزارة السياحة والآثار، مساء الخميس، طريق الكباش بالأقصر، بعد مرور سنوات طويلة من العمل والترميم بالطريق، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وحضور دولي لافت من قبل سفراء الكثير من الدول ومسؤولين دوليين.

وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، وهدف الحدث إلى الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.