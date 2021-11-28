الصحة: يجب استغلال الخوف من تحور «أوميكرون» في زيادة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

نفى الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، تسجيل حالة واحدة مصابة بمتحور «أوميكرون» داخل جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى اتخاذ قرارات احترازية للتعامل مع الأمر.

وقال حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء السبت، إن الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، اتخذ قرارًا استباقيًا بعدم استقبال القادمين من الدول الإفريقية التي شهدت ظهور «أوميكرون» بصورة كبيرة.

وعن سبب عدم منع القدوم من الدول الأوروبية التي سجلت إصابات بالمتحور الجديد، أوضح أن الدول الأوروبية شهدت ظهور حالات فردية مصابة بـ«أوميكرون» لا تستدعي القرار في الوقت الحالي، قائلًا إن التحور ظهر للمرة الأولى يوم 9 نوفمبر.

وشدد رئيس لجنة مكافحة كورونا بالصحة، على أهمية استغلال الحذر والخوف من التحور الجديد في زيادة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن اللقاح طوق الأمان الأساسي خلال تلك المرحلة.