أمين عام حلف الناتو يتوقع من الحلفاء زيادة دعم الدفاع الجوي لأوكرانيا



قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن يكثف الحلف إمدادات أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا في مواجهة الهجوم الصاروخي الروسي في فصل الشتاء.



وقال ستولتنبرج إن "إحدى الرسائل" الصادرة عن اجتماع وزراء خارجية الحلف في بوخارست ستكون الحاجة إلى "مزيد من الخطوات" لتوفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة وقطع الغيار والتدريب لأوكرانيا.



وقال ستولتنبرج إنه مع الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "استخدام الشتاء كسلاح حرب ضد أوكرانيا".



وكان ستولتنبرج يتحدث إلى جانب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس قبل اجتماع يستمر يومين لوزراء خارجية الحلف يومي غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في بوخارست.