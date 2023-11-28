 أبوفريخة : مجموعة مصر صعبة.. وقادرون على التأهل لـ أولمبياد باريس - بوابة الشروق
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أبوفريخة : مجموعة مصر صعبة.. وقادرون على التأهل لـ أولمبياد باريس

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 12:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 12:22 ص

أكد مجدي أبوفريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، على ثقته في قدرة الفراعنة على تجاوز عقبة الملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.

وقال مجدي أبوفريخة، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن القرعة أوقعت منتخب مصر في مجموعة صعبة، ولكنه على ثقة في قدرة الفراعنة على تجاوز دور المجموعات والعبور للأولمبياد خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه في كأس العالم.

وأوقعت مراسم سحب القرعة المؤهلة للمحفل الأولمبي، المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية والتي تضم كل من: (اليونان - جمهورية الدومينيكان)، و بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات: (سلوفينيا - نيوزيلاندا - كرواتيا).

ويتأهل المتصدر والوصيف للدور نصف النهائي، ويواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى ضد المجموعة الثانية، ثم يتقابل الفائزان في مباراة يحجز فيها البطل بطاقة عبوره للمحفل الأولمبي المرتقب.


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