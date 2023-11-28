نادي الأسير الفلسطيني: 60 سيدة ما زلن في سجون الاحتلال

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأنّ 60 سيدة وفتاة ما زلن حاليًّا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد صفقة تبادل الأسرى التي جرت مع حركة حماس، بينهن 56 أسيرة اعتقلن بعد 7 أكتوبر الماضي.



وقالت أماني سراحنة مسئولة الإعلام في نادي الأسير، في تصريحات لوكالة «الأناضول»، اليوم الثلاثاء، إن 60 أسيرة فلسطينية لا يزلن في سجون الاحتلال بينهن 4 كن ضمن 37 أسيرة في المعتقلات الإسرائيلية قبل 7 أكتوبر.



وأضافت أنه بعد إفراج إسرائيل عن 33 أسيرة من أصل 37، وذلك ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس خلال الأيام الماضية، تبقى أربع أسيرات معتقلات منذ قبل 7 أكتوبر.



وأشارت إلى الاحتلال اعتقل 56 سيدة وفتاة بعد 7 أكتوبر، ضمن حملة اعتقالات طالت 3260 فلسطينيا، ليصبح مجموع الفتيات والسيدات حاليا في سجون إسرائيل 60.



وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق، موافقة الحكومة على إدراج 50 أسيرة فلسطينية في قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم حال أفرجت حركة حماس عن محتجزين إسرائيليين من غزة.



ووفق صحيفة «هآرتس» العبرية، فإن عهد التميمي من ضمن الأسيرات المدرجات على قائمة اللواتي سيتم إطلاق سراحهن مقابل أن تطلق حماس سراح أسرى إسرائيليين لديها.



وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت التميمي (23 عاما) في العام 2017 وسجنت لمدة 8 شهور، قبل أن يعاد اعتقالها يوم 6 نوفمبر الجاري، من بلدة النبي صالح غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.



وفجر الثلاثاء، أعلن مكتب نتنياهو، أن تل أبيب تلقت قائمة الأسرى المتوقع إطلاق سراحهم، اليوم الثلاثاء، ضمن الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس.



ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة مصرية قطرية أمريكية.



وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين في الدفعة الرابعة، تكون إسرائيل أطلقت سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق حماس 50 إسرائيليا.



وبينما كان مقررا أن تنتهي الهدنة الإنسانية صباح الثلاثاء، اتفقت الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.