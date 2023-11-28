أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية (السينمائية/ التمثيلية/ الموسيقية) بيانا حول أزمة تشغيل الأعضاء بها، بعد اشتعال أزمة مسلسل «بطن الحوت» بسبب ظهور «كروان مشاكل» أحد مشاهير الـ«تيك توك».

وجاء نص البيان: «أنه في يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۱۱/۲۸ بمقر الاتحاد العام للنقابات الفنية بحضور رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز، نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكي، المنتج السينمائي المخرج مسعد فوده، ومدير تصوير السينمائي الدكتور محمد العدل، الدكتور سمير فرج».

وتابع نص البيان: «أكد الحضور أنه في ظل الظروف الراهنة التي أدت إلى ندرة الأعمال الفنية وما ترتب عليه من قلة تشغيل أعضاء النقابات الفنية، مما يستدعي قيام النقابات الفنية بالدور المنوط بها من العمل على وجوب تشغيل أعضائها وتحقيق عدالة التشغيل بين كافة الأعضاء، مع السماح بالتصريح بالعمل للمواهب الجديدة وفقاً لمعايير محددة طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها».

وأضاف البيان: «وقرر الحضور الموافقة على الآتي أولا: الاعتماد والرجوع للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالنقابات الفنية وفي حالة وجود أي مخالفة قانونية يُحال االموضوع إلى النقابة المختصة للتحقيق واتخاذ إجراء مناسب. ثانيا: التأكيد على عدم التشغيل لغير أعضاء النقابات الفنية إلا بموجب تصريح عمل مسبق قبل التصوير من النقابة المختصة لاستخراج التصاريح اللازمة للتصوير من الجهات المعنية. ثالثا: بشأن ما ورد في بيان نقابة المهن التمثيلية والخاص بمخرج مسلسل (بطن الحوت) يتم تعطيل القرار الصادر من نقابة المهن التمثيلية فيما يخص المخرج فقط وإحالة الأمر إلى نقابة المهن السينمائية لاتخاذ إجراء مناسب حيال ذلك».