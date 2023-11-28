فنلندا تغلق آخر معبر حدودي مع روسيا أمام المسافرين

قال رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو، اليوم الثلاثاء، إن حكومته قررت إغلاق المعبر الحدودي المفتوح الوحيد والمتبقي مع روسيا أمام المسافرين بعد تدفق المهاجرين.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها أوربو في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الفنلندي. وكان المعبر الوحيد المفتوح المتبقى هو معبر راجا-جوزيبي في لابلاند شمال الدائرة القطبية الشمالية. وسيتم الآن إغلاق هذا المعبر أيضا لفترة أولية مدتها أسبوعين.

وستبقى فقط محطة قطار فينيكالا الواقعة على الحدود في جنوب شرق فنلندا مفتوحة لنقل البضائع بالسكك الحديدية.

وفي الأسابيع الأخيرة، سجل حرس الحدود الفنلندي زيادة حادة في عدد الأشخاص، ومعظمهم من الشرق الأوسط، الذين يسافرون من روسيا بدون الوثائق و الأوراق اللازمة. وتقدموا بطلبات للجوء في فنلندا.

وقد أغلقت فنلندا تدريجيا المعابر الحدودية مع روسيا نتيجة لذلك.