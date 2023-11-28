تشافي يحسم الجدل حول مستقبله مع برشلونة

حسم تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الجدل القائم خلال الفترة الأخيرة، حول مستقبله مع الفريق الكتالوني.

وتضاربت التقارير حول رحيل تشافي عن القيادة الفنية لبرشلونة، خلال الفترة الماضية.

قبل أن يؤكد تشافي الاثنين خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بورتو البرتغالي لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، أنه يتمتع بالثقة الكاملة من قبل خوان لابورتا وديكو.

وقال تشافي: «نعم، أشعر بدعم النادي بكل الطرق، أتحدث كل يوم مع الرئيس، الذي يتولى المسؤولية، وأشعر بالثقة الكاملة، مع ديكو أشعر بالثقة الكاملة، لدينا صداقة، وهم يعرفون كيف نعمل وأشعر بالثقة الكاملة».

أضاف: «أنا بخير، أنا نشيط، أنا أكثر إيجابية من أي وقت مضى ويجب أن أكون كذلك لأنني الشخص الذي يقود هذا الفريق وأعتقد أن هذا هو ما سيفعله».

وتابع: «لقد فعلنا ذلك، فزنا بالألقاب ولدي ثقة عمياء في اللاعبين والجهاز الفني. فكر فيما يمكننا التحكم فيه، النقد موجود دائمًا، وهو تذكير بما مررت به في الماضي كلاعب كرة قدم».

واختتم: «لحسن الحظ لا أشعر بالوحدة، لأنني أحظى بثقة الرئيس، وديكو، والموظفين المخلصين لمعتقداتي، وهم أيضًا أصدقاء، بصرف النظر عن أخي، وبصرف النظر عن اللاعبين، الأمور ستسير على ما يرام».