لاعبات المنتخب الألماني ينتقدن الظروف المحيطة بالفريق في مونديال 2023

وجهت لاعبات بالمنتخب الألماني للسيدات لكرة القدم، من بينهن ألكسندرا بوب ولينا ماجول وليا شولر انتقادات للظروف التي أحاطت بالفريق خلال كأس العالم 2023، وذلك في سلسلة وثائقية متواصلة.

وكان المنتخب الألماني للسيدات، المتوج ببطولة كأس العالم مرتين، قد خرج من دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وقالت ألكسندرا بوب قائدة المنتخب في السلسلة الوثائقية التي تحمل عنوان "ولدت من أجل هذا" وتبث حلقتيها المقبلتين عبر قناة "زد.دي.إف" التليفزيونية الألمانية يوم الجمعة :"في الواقع لا أعتقد أننا كنا مستعدين بأفضل شكل."

وانتقدت اللاعبات الاختيار المتأخر لعناصر الفريق المشارك في كأس العالم من قبل المدربة مارتينا فوس-تيكلينبورج، في نهاية المعسكرين التدريبيين في هرتسوجن آوراخ.

وقالت ماجول لاعبة بايرن ميونخ إن المعسكر التدريبي الثاني ما كان من المفترض أن يهدف إلى "التعرف على أنفسنا كفريق، وإنما لإثبات أنفسنا."

وأضافت بوب لاعبة فولفسبورج :"نحن كفريق، لم نر هذا أمرا مثاليا. وهذا تسبب أيضا في قدر معين من الاستياء بالفريق."

ورحلت فوس-تيكلينبورج عن منصبها بالمنتخب بعد غياب لفترة بسبب مشكلة صحية.

وقد ظهرت في السلسلة الوثائقية لتبرير تأخرها في اختيار عناصر المنتخب قبل السفر إلى أستراليا، التي استضافت منافسات المونديال مع نيوزيلندا.

وقالت فوس-تيكلينبورج :"أردنا منح اللاعبات أطول وقت ممكن لاستعراض قدراتهن أمامنا."

وكانت انتقادات قد وجهت بالفعل خلال البطولة لإقامة معسكر المنتخب الألماني في مدينة ويونج النائية التي تبعد نحو 100 كيلومترا شمال سيدني.

وقالت شولر مهاجمة فريق بايرن ميونخ :"كنت أود الحصول على مزيد من الحرية."

وخلال تواجد المنتخب الألماني للسيدات في معسكره في ويونج، جرى تسكين كل لاعبتين في غرفة، وقام الاتحاد الألماني لكرة القدم بتوزيع لافتات في مختلف الأمكان بالمعسكر تحمل عبارات مثل "حافظي على رطوبة جسمك" و"اشربي طوال اليوم وافحصب البول" وارتدي "ملابس النوم المناسبة" و"سريرك له وظيفة واحدة: النوم!."

وقالت ماجول في تعليقها على ذلك :"أعتقد أن الهدف كان جيدا، لكن الأمر لم يكن مبررا."