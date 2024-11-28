شولتس يعرب عن قلقه إزاء تطورات الوضع في قطاع الصلب بمجموعة تيسنكروب

وفي تصريحات لصحيفة "نويه فستفيليشه" الألمانية المحلية، قال شولتس إن إنتاج الصلب يحظى بأهمية جيواستراتيجية بالنسبة للبلاد،

وأضاف:" منذ التحول الزمني، تعلمنا أن شركات الصناعات الدفاعية تعتمد بشكل زائد عن الحد على موردين من دول لا يمكننا أن نكون متأكدين من أننا سنحصل منها على المواد التي نحتاجها في كل الأوقات".

يذكر أن عبارة "التحول الزمني" كان المستشار شولتس أطلقها في الخطاب الذي ألقاه في البرلمان الألماني بعد مرور ثلاثة أيام على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير 2022، وقصد بها شولتس تغيير السياسة الدفاعية لألمانيا.

وساق المستشار الألماني مثالا على ذلك بأشباه الموصلات، ومثالا آخر بأنواع معينة من الصلب أو حتى منتجات بسيطة مثل القطن المتفجر.

وأضاف شولتس: "يجب أن تصبح ألمانيا بشكل عام أكثر قدرة على الصمود، أي أكثر متانة، في حال حدوث صعوبات في التوريدات" مشددًا على أهمية عدم تعريض البلاد للابتزاز الاقتصادي.

وكانت تيسنكروب أعلنت يوم الاثنين الماضي عن خطة لتقليص عدد الوظائف في قطاع الصلب بمقدار 11 ألف وظيفة خلال ست سنوات، ليتراجع العدد الإجمالي من 27 ألف وظفية حاليا إلى 16 ألف وظيفة.

وفي المقابل، هدد ممثلو العاملين ونقابة عمال المعادن "آي جي ميتال" بمقاومة طويلة الأمد لمجابهة خطط شطب الوظائف في قطاع الصلب في تيسنكروب.

من جانبه، أكد تكين نازيكول رئيس مجلس العاملين في مجموعة تيسنكروب أن الشركة، باعتبارها أكبر منتج للصلب في ألمانيا بفارق كبير عن غيرها من المنافسين، تعد ذات أهمية بالنسبة للنظام، ويجب الحفاظ عليها.

وتابع نازيكول أن ألمانيا بحاجة إلى صناعة صلب مستقلة لتعزيز قدراتها الدفاعية، مشيرا إلى أنه ناقش هذه المسألة مع المستشار الألماني الذي تواصل معه هاتفيا.