مظاهرات أمام مبنى البرلمان الأوروبي في فرنسا تطالب بحماية فلسطين

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نُظمت مظاهرة، مساء اليوم الأربعاء، أمام مبنى البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، للمطالبة بحماية الشعب الفلسطيني.

وتجمع المتظاهرون أمام البرلمان بدعوة من منظمات مدنية فرنسية وأوروبية، أبرزها جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ولافتات باللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية مكتوب عليها: "لا نسمح لكم بدعم الإبادة الجماعية" و"أوقفوا الإبادة الجماعية" و"لا أسلحة للإبادة الجماعية".

كما تضمنت المظاهرة عرض ملصق كبير يحمل صور مدنيين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أكثر من عام