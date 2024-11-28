محكمة في جنوب أفريقيا تدين رجلا بقتل سائح سفاري ألماني

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أصدرت محكمة في مدينة كابوكويني بجنوب أفريقيا، اليوم الخميس، حكما بإدانة رجل بارتكاب جريمة قتل في المحاكمة المتعلقة بواقعة القتل العنيف لسائح سفاري ألماني في جنوب أفريقيا، كما أدانته بارتكاب جريمة محاولة السطح المسلح.