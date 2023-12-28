فلسطين: الاستجداء الدولي لإسرائيل يفشل أمام اتساع الكارثة الإنسانية في غزة

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن استغرابها الشديد من استمرار استجداء المجتمع الدولي لإسرائيل، وتوجيه المناشدات إليها لحماية المدنيين، وتحسين ظروف حياتهم.

وأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم الخميس، أن «هذا الاستجداء يفشل أمام اتساع الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، خاصة أنها دولة الاحتلال والدمار والإبادة، وما زالت هي التي تقرر مصير المواطنين، من يموت منهم، ومن يعيش، وكيف يعيش».

وحمّلت «الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذا الوضع الكارثي، واعتبرته وصمة عار في جبين الإنسانية، خاصة أن إسرائيل تتعمد خلق مثل هذه البيئة المميتة للإنسان».

وأشارت إلى أن تحذيرات الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المختصة ومسئوليها، و«أونروا» ومسئوليها، وعديد المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، تتواصل بشأن عمق وتوسع الكارثة الإنسانية التي فُرضت على شعب فلسطين في قطاع غزة، جراء استمرار جرائم حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، واستمرار النزوح القسري المتواصل لأكثر من مليوني مواطن فلسطيني في قطاع غزة.

ونوهت أن «تلك الكارثة تشمل جميع مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين، ومستوياتها المختلفة الصحية والطبية والغذائية والبيئية والإنسانية، كأوجه متعددة للإبادة الجماعية التي تحول قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن».