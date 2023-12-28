لافروف يشكك في علم إسرائيل بخطط حماس لتنفيذ عملية طوفان الأقصى

شكك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» وقناة «روسيا 24» التلفزيونية، اليوم الخميس، في النظرية القائلة بأن القيادة الإسرائيلية كانت على علم مسبق بخطط حركة «حماس» الفلسطينية لتنفيذ عملية «طوفان الأقصى» العام الجاري، لكنها لم تتخذ إجراءات وقائية.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، اليوم الخميس، أضاف لافروف: «الكثير من نظريات المؤامرة تظهر الآن، أن الاستخبارات الإسرائيلية حذرت قيادة بلادها قبل عام من وقوع مثل هذا الهجوم الواسع النطاق».

واستطرد: «لا أستطيع أن أعترف عما إذا كان هذا صحيحًا، فإنه لم يتم اتخاذ أي احتياطات أو تدابير وقائية»، بحسب تعبيره.

وأمس الأربعاء، قال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان على علم بتحضير حركة «حماس» للهجوم على إسرائيل.

ونشر هيرش مقالا على موقع Substack، نقل فيه عن مسئول إسرائيلي مطلع قوله، إن نتنياهو اطلع على تقييم الاستخبارات الإسرائيلية التي اكتشفت استعدادات «حماس» للهجوم قبل وقت طويل من 7 أكتوبر.

وحسب مصدر هيرش، فإن «نتنياهو منخرط الآن في حملة للحفاظ على السلطة، ويتهم الشاباك والموساد بإخفاء المعلومات».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أفادت في وقت سابق، بأن الاستخبارات الإسرائيلية تلقت معلومات عن تحضير «حماس» للهجوم قبل أكثر من عام من وقوع الهجوم في 7 أكتوبر الماضي، لكنها لم تأخذها على محمل الجد.

واعترف المسئولون الإسرائيليون في أعقاب عملية «طوفان الأقصى» بإخفاق الاستخبارات وفشلها في منع وقوع الهجوم والاستعداد له.