أسامة جلال: هدف بيراميدز كان الفوز بالسوبر المصري

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قال أسامة جلال قلب دفاع فريق كرة القدم بنادي بيراميدز، إن فريقه كان هدفه الحصول على لقب كأس السوبر المصري، ولكن سوء الحظ في مباراة الدور نصف النهائي والتي خسرها الفريق السماوي بركلات الترجيح كانت السبب.

وخسر بيراميدز من مودرن فيوتشر، في نصف نهائي السوبر المصري، بركلات الترجيح بنتيجة 17-16.

وأضاف أسامة جلال في تصريحات صحفية:« بيراميدز عانى من إجهاد نتيجة طول رحلات السفر التي خاضها الفريق مؤخرًا إلى موريتانيا وجنوب أفريقيا لخوض بعض المباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا».

وأتم: «الفريق لا يزال أمامه بطولات الدوري وكأس الرابطة المصرية ودوري أبطال أفريقيا للمنافسة على ألقابها».

وفاز فريق بيراميدز على سيراميكا كليوباترا 5-4 بركلات الترجيح وحصد المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري، اليوم الخميس.