إصابة إسرائيليين اثنين طعنا في هجوم قرب القدس

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قال تلفزيون "آي 24 نيوز"، اليوم الخميس، إن إسرائيليين اثنين أصيبا طعناً في هجوم عند حاجز أمني بالقرب من القدس المحتلة.
وذكرت القناة الإسرائيلية أنه جرى "تحييد" منفذ الهجوم، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.