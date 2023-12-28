 إصابة إسرائيليين اثنين طعنا في هجوم قرب القدس - بوابة الشروق
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إصابة إسرائيليين اثنين طعنا في هجوم قرب القدس

وكالات
نشر في: الخميس 28 ديسمبر 2023 - 10:25 م | آخر تحديث: الخميس 28 ديسمبر 2023 - 10:25 م

قال تلفزيون "آي 24 نيوز"، اليوم الخميس، إن إسرائيليين اثنين أصيبا طعناً في هجوم عند حاجز أمني بالقرب من القدس المحتلة.

وذكرت القناة الإسرائيلية أنه جرى "تحييد" منفذ الهجوم، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

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