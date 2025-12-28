قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن قضية المياه تمثل قضية وجودية لمصر لا يمكن التساهل فيها أو التقاعس في متابعتها وتداعياتها.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، أنّ مصر لا يمكن أن تفرط في قطرة واحدة من حقوقها المائية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بشكل علمي وفي إطار منهجي وضمن مقاربة شاملة بتوافق مؤسسات الدولة بالكامل.

وأوضح أن هذه المقاربة تتمثل في العديد من المستويات في التحرك بكل الأدوات المتاحة سواء سياسيا أو قانونيا أو دبلوماسيا أو تجاريا أو اقتصاديا وغيرها من الأدوات المتاحة.

ونوه بأن هذه المقاربة تتضمن أن مسار التفاوض وصل إلى مسار مسدود، بعد استنزاف 13 سنة من المفاوضات دون الوصول إلى أي شيء لعدم جدية الجانب الإثيوبي، وتشمل الدفاع عن مصالح مصر المائية وفقا لما يكفله القانون الدولي من دفاع شرعي عن النفس حال حدوث ضرر.

وشدد على أن أي دولة لا تفصح عن ماهية كل الإجراءات أو التحركات لكنها تتوافق مع القانون الدولي، موضحًا أنه يتم إعادة التموضع في حوض النيل، ونوه بأن مصر لديها أي مشكلة مع دول الحوض باستثناء مع إثيوبيا في حوض النيل الشرقي.

ولفت إلى أن علاقات مصر تاريخية مع الشعب الإثيوبي، لكن المشكلة بدأت في التحرك الأحادي من جانب إثيوبيا دون أي تشاور أو إخطار مسبق.

وأوضح أن مصر تتعاون مع دول هذه المنطقة ووافقت على دعم مشروعات هناك بما في ذلك سدود، لكنها لا تشكل أي ضرر على مصر، منوها بأن هناك آلية تمويلية من الموازنة المصرية كنواة لتنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي.

وشدد على أن هذا الأمر يرسخ من الحضور المصري في هذه المناطق، ويرد على السردية التي كان يتم تداولها في السابق وفقا معلومات ورؤى واضحة، مجددا التأكيد على أن مصر لا تترك ملف أمنها المائي وستتخذ رد فعل على الفور حال تدشين سدود أخرى دون إجراء التنسيق.