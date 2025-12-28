الأحزاب السياسية في تايلاند تسجل مرشحيها لمنصب رئيس الوزراء المقبل

سجلت الأحزاب السياسية في تايلاند، اليوم الأحد، مرشحيها لمنصب رئيس الوزراء المقبل، مما يمثل بداية غير رسمية للحملات الانتخابية للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الثامن من فبراير.

وحل رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن استعد حزب المعارضة الرئيسي لطلب حجب الثقة عن الحكومة بسبب تعديل دستوري.

وتتيح الدعوة، إلى انتخابات مبكرة لأنوتين وحزبه بهومجايتاي تعزيز أغلبيتهم في مجلس النواب، مما يعزز قضبتهم على الحكومة.

وسيدلي الناخبون، في وقت واحد بأصواتهم في استفتاء يسأل عما إذا كانوا يريدون دستورا جديدا وهي خطوة تروج لها الأحزاب التقدمية التي تزعم أن الصلاحيات الحالية التي تتمتع بها البيروقراطية والهيئات غير المنتخبة غير ديمقراطية.

وينظر إلى الانتخابات على أنها في المقام الأول صراع بين حزب أنوتين المحافظ وحزب الشعب التقدمي، الذي فاز تحت اسم وقيادة مختلفين بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب في انتخابات عام 2023 إلا أن النواب المحافظين حالوا دون تمكنه من حشد الدعم الكافي لتشكيل حكومة.