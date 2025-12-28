أمينة أردوغان: الدفاع عن فلسطين دفاع عن الإنسانية جمعاء

قالت السيدة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، إن الدفاع عن فلسطين هو دفاع عن الإنسانية جمعاء.

جاء ذلك في تدوينة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، بشأن معرض "الباقون" حول فلسطين، الذي افتتح في إسطنبول، الجمعة.

وأكدت أن "الدفاع عن فلسطين لا يخص الفلسطينيين وحدهم، بل هو دفاع عن الإنسانية جمعاء، وعن القيم التي تبقيها صامدة، وفي مقدمتها حقنا في أن نبقى بشرا".

وأرفقت سيدة تركيا الأولى تدوينتها بمقطع فيديو يتضمن مشاهد من برنامج افتتاح المعرض.

والجمعة، شاركت أمينة أردوغان في افتتاح معرض "الباقون"، في مركز "كاليون" الثقافي بحي "نيشان تاشي"، بتنظيم مشترك بين مؤسسة كاليون والهلال الأحمر التركي، ويستمر لغاية 30 مارس.