محافظ سوهاج يتفقد لجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بحي غرب وشرق ومركز سوهاج

واصل اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، لليوم الثاني على التوالي جولاته الميدانية لمتابعة سير انتخابات الإعادة لمجلس النواب ديسمبر 2025، إذ تفقد عددًا من اللجان الفرعية بحي غرب وحي شرق ومركز سوهاج؛ للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية وتوفير التسهيلات اللازمة للقضاة والمشرفين والناخبين.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد لجنتي مدرسة البطل علي عثمان الإعدادية بحي شرق، ثم لجنة مدرسة الشهيد اللواء نبيل فراج الابتدائية بحي غرب.

واختتم الجولة بتفقد لجنة مدرسة روافع القصير الإعدادية الثانوية ولجنة معهد الروافع الابتدائي الأزهري بمركز سوهاج.

واطمأن المحافظ، خلال الجولة، من المستشارين رؤساء اللجان على توافر جميع الاحتياجات الإدارية والتنظيمية، والتأكد من تهيئة المناخ الملائم داخل اللجان لتيسير عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، مشيدًا بحسن التنظيم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، استمرار غرف العمليات بالمحافظة والمراكز في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، بما يضمن سير العملية الانتخابية بانتظام وانضباط.

والتقى المحافظ، خلال تفقده اللجان، عددًا من الناخبين، واطمأن منهم على توفير جميع التيسيرات اللازمة، ومنها تندات لحمايتهم من أشعة الشمس، وتوافر الكراسي المتحركة خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، بما يضمن سهولة مشاركتهم في العملية الانتخابية دون عوائق.