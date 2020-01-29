 ترامب منتقدا بولتون: نصائحه كانت ستؤدي إلى حرب عالمية سادسة - بوابة الشروق
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ترامب منتقدا بولتون: نصائحه كانت ستؤدي إلى حرب عالمية سادسة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 6:23 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 6:23 م
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عن غضبه الشديد ضد مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، مدينا إقالة المسؤولين الصقور، وسط الأثار الجانبية المتعلقة بالكتاب المنتظر الذي قد يلحق أضرارا بالإدارة الأمريكية.

وقال ترامب- في سلسلة تغريدات، والتي انتقد فيها أيضا كتاب بولتون المقبل واصفا اياه بالمقزز وغير الحقيقي:" إذا أنصت إليه، لكنا اليوم في حرب عالمية سادسة".

وأضاف في تغريدة أخرى " لم لم يشتكي جون بولتون بشأن هذه الأشياء غير المنطقية منذ وقت طويل...".

وذكرت تقارير وسائل إعلام أن الكتاب، المنتظر صدوره في مارس المقبل، سوف يذكر أن ترامب أبلغ بولتون صراحة أنه سوف يستفيد من تفويض مجلس الشيوخ للمساعدات العسكرية إلى أوكرانيا للضغط على كييف للإعلان عن تحقيق يلحق ضررا سياسيا بمنافسه.

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