 وزير دفاع إسرائيل: عملية رفح لن تتوقف حتى القضاء على حماس أو عودة أول محتجز إلى تل أبيب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير دفاع إسرائيل: عملية رفح لن تتوقف حتى القضاء على حماس أو عودة أول محتجز إلى تل أبيب

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 6:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 6:17 م

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