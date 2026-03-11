أكد ديتمار هامان، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق أن أفضل أيام محمد صلاح، نجم الريدز قد ولّت، مُطالبًا إدارة النادي بالتعاقد مع مايكل أوليسيه، جناح بايرن ميونيخ الألماني.

وقال ديتمار هامان في تصريحات لصحيفة ليفربول إيكو البريطانية: "أزمة محمد صلاح تكمن في أنه، خلال العقد الماضي، لم يكن يكتفي بتسجيل الأهداف وصناعتها، بل كان يخلق مساحات لزملائه".

وأضاف: "في بعض الأحيان، كان من المستحيل إيقاف صلاح، لدرجة أن لاعبين اثنين كانا يضطران لمواجهته، فمراقبته بلاعبين اثنين تخلق مساحة لزملائه، ولقد استفاد الجميع من ذلك، لكن هذا الأمر اختفى الآن لأنه لم يعد بنفس القوة التي كان عليها".

وتابع: "ابتعد صلاح عن مستواه منذ ديسمبر قبل الماضي، حيث واجه صعوبة في تسجيل الأهداف من اللعب المفتوح، وهذا لم يتغير ولن يتغير.. قد يسجل هدفًا من حين لآخر، لكنه بالتأكيد لم يعد يتمتع بالتأثير الذي كان يتمتع به على ليفربول".

وأكمل: "نأمل أن نراه يقدم أداءً جيدًا خلال المباريات التسع أو العشر الأخيرة في الموسم الجاري، ليقود ليفربول إلى المراكز الخمسة الأولى.. لكنني أعتقد أن أفضل أيامه قد ولّت".

وعن بديل محمد صلاح الأمثل، قال هامان: "سيكون مايكل أوليسيه الخيار هو الأمثل لأنه يلعب على الجانب الأيمن، ويميل إلى التوغل إلى العمق.. لقد كان رائعًا منذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ".

وواصل: "هو لاعب رائع، ولا أستطيع التفكير في بديل أفضل منه لصلاح.. سيتردد بايرن ميونخ في السماح له بالمغادرة، لأنني لا أعتقد أن عقده يتضمن بندًا يسمح له بالاستمرار".

وأتم ديتمار هامان تصريحاته قائلًا: "يبدو أن أوليسيه مستقر وسعيد هناك، وسيريد المغادرة إذا كان يرغب فقط باللعب لبرشلونة أو ريال مدريد، لكن نعم، أنا متأكد أن ليفربول سيبذل قصارى جهده لضمه من بايرن ميونيخ".