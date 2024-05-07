بيربوك تحذر إسرائيل من شن هجوم كبير في مدينة رفح الفسطينية

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل من شن هجوم كبير في مدينة رفح جنوب قطاع غزة الفلسطيني.

وخلال عودتها من جولة في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، كتبت بيربوك على منصة إكس اليوم الثلاثاء:" لا يمكن لمليون شخص أن يختفوا في الهواء. إنهم يحتاجون إلى الحماية. إنهم في حاجة ملحة إلى مزيد من المساعدات الإنسانية".

وطالبت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر بإعادة فتح حاجزي رفح وكرم أبو سالم الحدوديين بدون إبطاء.

كانت القوات المسلحة الإسرائيلية توغلت ليلة الاثنين/الثلاثاء الماضية في أجزاء من مدينة رفح الواقعة في القطاع المحاصر الأمر الذي أثار القلق من إمكانية وقوع هجوم عسكري وخيم العواقب.