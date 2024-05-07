مياه القناة تجرى عمليات غسل وتطهير للشبكات بمحافظات الإقليم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، البدء في تنفيذ خطة أعمال غسيل الشبكات مياه الشرب بجميع مراكز ومناطق الإقليم "الإسماعيلية، بورسعيد، السويس"، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والصحة، للتأكيد على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير وضبط جودة المياه.

وأكد عصمت، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مراحل أعمال الشبكات تجرى بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل والسلامة والصحة المهنية ومراقب الصحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين ويجرى فتح المحبس، مضيفا أن تطهير الخزانات العلوية يمر بعدة مراحل من غسل وتعقيم وتنظيف، وغسل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة والحصول على عدة عينات عشوائية من المنازل ودار العبادة والمقاهي للتأكد من مطابقة المياه للنسبة المسموح بها من وزارة الصحة.

وأوضح أنه يتم متابعة ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات المأخوذة من المحطات والشبكات لإجراء التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية للتأكد من مدى صلاحيتها، استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى أن مهندسى وفنيّ وعمال الشركة تعاملوا مع عدد من الكسور والأعطال المفاجئة في شبكات مياه الشرب بعدة مناطق مختلفة وأصلاحها فى وقت قياسى، بجانب تسخير الإمكانيات والتعامل مع الموقف بكل دقة لحين الانتهاء من جميع الأعمال مع عدم تأثر المواطنين بانقطاع خدمة مياه الشرب خلال فترة الإصلاح، للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.



