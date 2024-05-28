الحكومة: اتخاذ القرار النهائي بشأن مقترح تحويل الدعم السلعي إلى نقدي بنهاية العام الجاري

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ تحول الدعم العيني / السلعي إلى نقدي هو مقترح تم تقديمه من قِبل بعض الخبراء خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» عبر شاشة «المحور»، مساء الثلاثاء، أنّ هذا الأمر لا يعدو كونه مجرد مقترح في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صرح بأنه سيتم طرح هذا المقترح خلال الفترة المقبلة ضمن الحوار الوطني للنظر في مدى إمكانية تطبيقه، وتحديد الضوابط اللازمة لهذا التحول.

ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ مناسب بشأن هذا المقترح بحلول نهاية العام الجاري، موضحًا أنّ هذا الأمر لا يمكن الحديث عنه حاليا باعتباره أصبح توجها للدولة.

وشدد على أن هذا المقترح لن يكون توجها عاما إلا حال التوافق عليه مجتمعيا من خلال الحوار الوطني.

وأكّد أن هناك العديد من التفاصيل المرتبطة بتفاصيل هذا النظام وهو ما سيتم التوافق عليه أولًا عبر الحوار الوطني قبل التطبيق بشكل فعلي.