السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى وقف المجازر ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها

كريس ويتمان يروي لـ الشروق تفاصيل اللقاء الأخير مع الفنانة هبة زقوت قبل استشهادها بـ10 أيام

دوللي شاهين: حاولت الانتحار 20 مرة وفشلت وهربت من المنزل عندما كان عمري 12 عاما

خالد يوسف يطالب بتكريم صناع وأبطال فيلم رفعت عيني للسما بعد فوزه بالعين الذهبية في مهرجان كان

أول يونيو.. حفل الحياة حلوة على المسرح الكبير في دار الأوبرا