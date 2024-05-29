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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى وقف المجازر ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها

مجزرة رفح
مجزرة رفح
د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 1:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 1:54 ص

دعت المملكة العربية السعودية الثلاثاء المجتمع الدولي إلى وقف "المجازر" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات "مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بلا رادع، وذلك عبر مواصلة استهداف خيام النازحين الفلسطينيين العزّل في رفح".

وحملت المملكة "السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية جراء ما يحدث في رفح وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وحذرت من أن "استمرار الانتهاكات السافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، في ظل صمت المجتمع الدولي، يفاقم حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ويضع مصداقية مؤسسات الشرعية الدولية على المحك".

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