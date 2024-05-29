خمس دول في الناتو: سنرسل لأوكرانيا الدفعة الأولى من القذائف خلال أيام

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أكد قادة من خمس دول أوروبية أعضاء في حلف الناتو دعمهم لأوكرانيا خلال اجتماعهم مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في براغ.

وكان التركيز الرئيسي على خطة جمهورية التشيك لشراء ما يصل إلى 800 ألف قذيفة مدفعية من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إن أوكرانيا يمكن أن تتوقع تسلم دفعة أولى من عشرات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 مليمترا في الأيام القليلة المقبلة.

وتعهدت 15 دولة من الاتحاد الأوروبي والناتو بتقديم حوالي 6ر1 مليار يورو (7ر1 مليار دولار) لهذا المشروع.

ووعد الرئيس البولندي أندريه دودا بدعم نقل قذائف المدفعية، ووصف الوضع على الجبهة الأوكرانية الروسية بالصعب.

وقال إن روسيا لديها المبادرة وتستعد لهجوم كبير آخر، مضيفا أن المدفعية تلعب دورا رئيسيا في الدفاع.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: "بالنسبة للشعب الأوكراني، أصبحت الأسلحة والعتاد حاسمين للبقاء مثل الماء والغذاء والهواء".

كما حضر اجتماع براغ رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن ورئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا.

وقال شميهال إن أوكرانيا تمنع تكرار ما حدث عام 1939 عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية بغزو ألمانيا لبولندا. وتعهد بأن "أوكرانيا كانت وستظل درعا واقيا لأوروبا".