واشنطن تعلق المساعدات عبر رصيف غزة المؤقت لإصلاح أضرار العاصفة

أفاد بيان صدر فى واشنطن بأن الولايات المتحدة تعلق حاليا وبشكل مؤقت توصيل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر الرصيف المؤقت الذي أقامه الجيش الأمريكي بسبب اضطراب حالة البحر.

وقالت سابرينا سينج نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الثلاثاء "نتيجة لارتفاع أمواج البحر ونظام الطقس في شمال أفريقيا في وقت سابق اليوم، انفصل جزء من الرصيف ترايدنت عن الرصيف الذي يرسو حاليا على ساحل غزة".

وتابعت "نتيجة لذلك، تضرر رصيف ترايدنت وهناك قطاعات من الرصيف تحتاج إلى إعادة البناء وإجراء إصلاحات، ولذلك سيتم على مدى الـ48 ساعة المقبلة، إبعاد الرصيف ترايدنت من وضع الرسو على الساحل وسيتم سحبه مجددا إلى أشدود حيث ستجري القيادة المركزية الأمريكية الإصلاحات".

وأوضحت سينج أن إعادة بناء وإصلاح الرصيف سيستغرق "على الأقل أسبوعا"، مضيفة أنه سيتم بعد ذلك إعادته إلى موقعه لاستئناف تقديم المساعدات.