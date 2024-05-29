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رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق: أتمنى زيارة مصر قريبا

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 2:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 2:17 ص

قال السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، إن منتخب مصر يملك لاعبين مميزين، متمنيا زيارة مصر خلال الفترة القادمة.

وتابع بلاتر في تصريحات تليفزيونية: "سعيد جدا بعملي مع المصريين وأرتبط بعلاقات صداقة معهم، من خلال تواجد أكثر من عضو مصري بفيفا"

وأضاف: "كرة القدم في مصر لا تزال رائعة، ومنتخب مصر جيد ويملك لاعبين مميزين أبرزهم محمد صلاح"

وواصل بلاتر: "لدي ذكريات عديدة رائعة مع منتخب سويسرا، حينما واجهت منتخبات إفريقية في نسخ كأس العالم الماضية".

وأتم: "وأتمنى أن أزور مصر قريبا وأعتبر مصر بلدي الثاني، وإفريقيا قارتي الثانية وأتمنى أن أنهي حياتي بهذا الشعور كعاشقا لقارة إفريقيا".


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