رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق: أتمنى زيارة مصر قريبا

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قال السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، إن منتخب مصر يملك لاعبين مميزين، متمنيا زيارة مصر خلال الفترة القادمة.

وتابع بلاتر في تصريحات تليفزيونية: "سعيد جدا بعملي مع المصريين وأرتبط بعلاقات صداقة معهم، من خلال تواجد أكثر من عضو مصري بفيفا"

وأضاف: "كرة القدم في مصر لا تزال رائعة، ومنتخب مصر جيد ويملك لاعبين مميزين أبرزهم محمد صلاح"

وواصل بلاتر: "لدي ذكريات عديدة رائعة مع منتخب سويسرا، حينما واجهت منتخبات إفريقية في نسخ كأس العالم الماضية".

وأتم: "وأتمنى أن أزور مصر قريبا وأعتبر مصر بلدي الثاني، وإفريقيا قارتي الثانية وأتمنى أن أنهي حياتي بهذا الشعور كعاشقا لقارة إفريقيا".