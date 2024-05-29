رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق: أتمنى زيارة مصر قريبا

قال السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، إن منتخب مصر يملك لاعبين مميزين، متمنيا زيارة مصر خلال الفترة القادمة.
وتابع بلاتر في تصريحات تليفزيونية: "سعيد جدا بعملي مع المصريين وأرتبط بعلاقات صداقة معهم، من خلال تواجد أكثر من عضو مصري بفيفا"
وأضاف: "كرة القدم في مصر لا تزال رائعة، ومنتخب مصر جيد ويملك لاعبين مميزين أبرزهم محمد صلاح"
وواصل بلاتر: "لدي ذكريات عديدة رائعة مع منتخب سويسرا، حينما واجهت منتخبات إفريقية في نسخ كأس العالم الماضية".
وأتم: "وأتمنى أن أزور مصر قريبا وأعتبر مصر بلدي الثاني، وإفريقيا قارتي الثانية وأتمنى أن أنهي حياتي بهذا الشعور كعاشقا لقارة إفريقيا".