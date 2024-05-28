أمريكا: لن نغير دعمنا لإسرائيل بعد هجومها على رفح

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن لن تغير دعمها لإسرائيل بعد الحادث الذي وقع في رفح جنوبي قطاع غزة.

ولدى سؤاله حول ما إذا كان هجوم رفح يتخطى "الخط الأحمر" الذي حدده بايدن، أضاف كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أنه "لا تغيير في السياسة" الأمريكية، و"سنرى ما الذي سيجده التحقيق الإسرائيلي".

وتابع: "إدارة بايدن لا تزال تعارض عملية برية إسرائيلية كبرى في رفح"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة لم تر مثل هذه العملية في هذه المرحلة".

وأكد أنه "حال حدوث ذلك قد يتعين على الرئيس اتخاذ قرار بشأن الدعم"، مضيفاً أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن "الطريقة التي تشن بها إسرائيل عمليتها تزيد عزلتها حول العالم".

واليوم الثلاثاء، استشهد 21 فلسطينيا وأصيب آخرون في هجوم جديد شنه جيش الاحتلال، حيث قصف مخيما للنازحين بمنطقة المواصي برفح، وهو ثالث استهداف لخيام نازحين خلال 48 ساعة في مناطق زعم جيش الاحتلال أنها آمنة ويمكن النزوح إليها، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

ويوم الأحد، أسفر قصف جوي شنته إسرائيل على خيام للنازحين بمنطقة تل السلطان شمال غربي رفح في المناطق التي تدعي أنها "آمنة" عن استشهاد 45 فلسطينياً وإصابة 249 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.