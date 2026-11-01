النصر للسيارات: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية خطوة مهمة في توطين صناعة السيارات

أكد نبيل حماد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، أن إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية تمثل خطوة مهمة في توطين صناعة السيارات في مصر.

وقال حمادـ في تصريح خاص لبرنامج (صباح الخير يامصر) بالتلفزيون المصري ـ إن المشروع يستهدف إنتاج 3 آلاف سيارة في السنة الأولى في إطار خطة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية للسوق المصري وذلك بدعم كامل من قبل الحكومة، مضيفا أن مصنع النصر أنتج في السابق أعدادا كبيرة من سيارات الاحتراق الداخلي بموديلات مختلفة.

وذكر أن شركة النصر لصناعة السيارات اليوم أصبح لديها القدرة الفنية والإمكانيات لإنتاج سيارات كهربائية تجميع مصري بالكامل، مضيفا أن الشركة لديها رؤية محددة للتوسع وتشمل زيادة نسبة المنتج المحلي داخل السيارة نفسها، كما تحرص على زيادة عدد السيارات المنتجة.

وكان المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد شهدا أمس السبت إطلاق إنتاج أول سيارة كهربائية محليا داخل مصانع شركة النصر لصناعة السيارات.