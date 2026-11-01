والدة بطلة تحدي القراءة العربي: موهبة ميار في اللغة العربية ومخارج ألفاظها السليمة بدأت من حفظ القرآن الكريم

قالت مي شرابي، والدة الطفلة ميار عثمان الحاصلة على المركز الأول في «تحدي القراءة العربي»، إنهم بدأوا العمل على منصة «دقيقة مع ميار»، التي تشجع فيها ابنتها الطلاب على القراءة وتوضح لهم أهميتها.

وأضافت في تصريحات لبرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة» مساء السبت، أنها رصدت موهبة ابنتها في اللغة العربية وسلامة مخارج ألفاظها، عندما بدأت بحفظ القرآن الكريم، مشيرة إلى أنها بدأت بالمشاركة في مسابقات الإلقاء الفردي، وحققت المركز الأول على مستوى الجمهورية بها وهي في الصف الرابع الابتدائي.

وذكرت أن شغف ابنتها دفعهم لتنمية موهبتها ومكّنها من تحقيق المركز الأول في «تحدي القراءة العربي»، قائلة: «ما ساعدني على دعمها وتنظيم وقتها بالمشاركة مع مشرفتها التي وجّهتنا للأمور التي تبرز موهبتها، هو حبها للموضوع ولدخول المسابقة وتحقيق المركز الأول،»



وكانت الطالبة ميار عثمان قد تُوجت بلقب الدورة العاشرة من مبادرة «تحدي القراءة العربي»، خلال الحفل الختامي الذي استضافته دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة قياسية بلغت 40 مليونًا و286 ألفًا و428 طالبًا وطالبة من 60 دولة، إلى جانب 138 ألفًا و426 مدرسة و161 ألفًا و507 مشرفين ومشرفات.