خبير قانوني ألماني يتولى رئاسة النيابة العامة الأوروبية

يتولى الخبير القانوني الألماني أندريس ريتر قيادة النيابة العامة الأوروبية، حيث تبدأ ولايته التي تستمر سبع سنوات اعتبارا من الأول من نوفمبر .

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد عيناه في الربيع الماضي مدعيا عاما أوروبيا.

وبدأ ريتر عمله مدعيا عاما عام 1995، وأصبح عام 2008 نائبا للمدعي العام في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن الألمانية. وبعد ذلك تولى إدارة عدد من مكاتب النيابة العامة، من بينها مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية في مدينة روستوك الألمانية، خلال الفترة من 2013 إلى 2020، قبل تعيينه أول مدع عام أوروبي من ألمانيا.

وكان ريتر يشغل منصب نائب المدعي العام الرئيسي منذ عام 2020، حيث عمل نائبا للمدعية العامة الرئيسية السابقة، الرومانية لورا كوفيشي، التي تولت قيادة الهيئة الأوروبية لمدة سبع سنوات.

وتكشف النيابة العامة الأوروبية، التي يقع مقرها في لوكسمبورج، سنويا عن قضايا احتيال عابرة للحدود تصل قيمتها إلى مليارات اليورو.

ووفقا لتقريرها السنوي، كان المحققون يعملون حتى نهاية عام 2025 على عدد قياسي بلغ 3 آلاف و602 قضية نشطة، بإجمالي أضرار تقدر بأكثر من 67 مليار يورو.

وبحسب بيانات الهيئة، فإن الجزء الأكبر من هذه الأضرار، بقيمة 45 مليار يورو، يرجع إلى الاحتيال الجمركي والتهرب من ضريبة القيمة المضافة.