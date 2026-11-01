باكستان تحذر نظام طالبان أفغانستان: سوف نتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية أمننا الوطني

حذرت باكستان نظام طالبان الأفغاني من أنها ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية وفقا للنظام الدولي لحماية أمنها الوطني، قائلة، إن "إخفاق كابول في منع انطلاق النشاط الإرهابي من الأراضي الأفغانية مازال يمثل العقبة الأساسية أمام تحسن العلاقات الثنائية".

وذكرت قناة جيو الباكستانية، أن وزارة الإعلام قالت في بيان صدر أمس السبت، إن "قيادة طالبان تواصل إلقاء اللوم على سياسات إسلام آباد، مع تجنب القضية الرئيسية وراء تدهور العلاقات وهي تواجد ملاذات للإرهابيين في أفغانستان".

وقالت الوزارة: "موقف باكستان لا لبس فيه: الإرهاب خط أحمر، وأمن مواطنيها غير قابل للتفاوض"، مضيفة أن إسلام آباد لن تتهاون تجاه ملاجئ المسلحين عبر الحدود التي تهدد أمنها.

وأوضحت الوزارة، أن باكستان تحتفظ بالحق لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية وفقا للقانون الدولي للقضاء على التهديدات لأمنها الوطني، أي كان مصدرها.