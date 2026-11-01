روسيا: أضرار بمنشأة صناعية جراء هجوم بمسيّرات أوكرانية

أعلن حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية غليب نيكيتين، الأحد، تضرر مصفاة نفط في المقاطعة جراء هجوم وصفه بـ"المكثف" بطائرات مسيّرة أوكرانية، دون تسجيل قتلى أو جرحى.

وقال نيكيتين، في بيان، إن المقاطعة تعرضت لهجوم أوكراني مكثف بالمسيّرات خلال ساعات الليل والصباح، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أكثر من 100 طائرة مسيّرة.

وأوضح أن الهجوم ألحق أضرارا كبيرة أيضا بمنشأة صناعية في منطقة كستوفو، دون أن يسفر عن قتلى أو مصابين.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا حربا على أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى تكتلات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا" في شئونها.