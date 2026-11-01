إندونيسيا: الفيضانات تغمر 12 قرية في غرب إقليم أتشيه

نشرت وكالة إدارة الكوارث في غرب إقليم أتشيه الإندونيسي فريق استجابة مشتركا بعد أن غمرت الفيضانات 12 قرية في 3 مناطق فرعية، حيث وصل منسوب المياه في بعض المناطق إلى عشرات السنتيمترات.

وقال دارماوان، القائم بأعمال رئيس الوكالة للصحفيين في مدينة ميولابوه اليوم الأحد "نجمت الفيضانات عن أمطار غزيرة وفيضان الأنهار في المناطق الداخلية بغرب إقليم أتشيه"، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وحثت الوكالة السكان الذين يعيشون على طول ضفاف الأنهار على توخي الحذر مع ارتفاع مستويات الأنهار وغرق بعض المنازل بالفعل.