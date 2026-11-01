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قصفت مسيّرات لقوات الدعم السريع محطتي كهرباء الدبة وأبو حمد شمالي السودان، الأحد، ما تسبب في إخراجهما عن الخدمة.

وأكدت مصادر حكومية بمحلية أبو حمد لموقع «سودان تربيون» أن مسيّرة استهدفت محطة أبو حمد التحويلية بولاية نهر النيل.

كما شمل القصف محطة حرارية قديمة خارج الخدمة كانت في السابق تغذي المدينة. وتسبب القصف في انقطاع الكهرباء في مدينة أبو حمد والقرى المحيطة بها.

وفي الولاية الشمالية أفادت مصادر محلية «سودان تربيون» بأن مسيّرة قصفت محطة كهرباء محلية الدبة التحويلية، ما أخرجها عن الخدمة وتسبب في انقطاع التيار عن المدينة وقراها.

وطال القصف أيضًا مقار عسكرية بالمدينة، فضلًا عن محطات وقود في منطقة الملتقى التي تبعد حوالي 25 كيلومترًا جنوب شرق مدينة الدبة، ما تسبب في مقتل امرأة قرب إحدى المحطات التي تعرضت للقصف.

وتشير «سودان تربيون» إلى أن مسيّرات الدعم السريع قصفت 14 محطة كهرباء خلال أسبوعين في ولايات البحر الأحمر والقضارف ونهر النيل والشمالية والخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض وجنوب كردفان.