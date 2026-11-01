استشهاد 7 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة

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استشهد 7 فلسطينيين وأصيب أخرون اليوم الأحد في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

ووفق وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية، "استُشهد 5 مواطنين وأُصيب آخرون، اليوم، في غارة نفذتها طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال قرب مدخل منطقة أرض المانجا في مواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة".

وأشارت إلى "استشهاد مواطن وإصابة آخرين، بينهم أطفال وصفت حالتهم بالحرجة جدًا، جراء غارة شنها الاحتلال على مجموعة من المواطنين في محيط شارع الثورة، غرب مدينة غزة ".

وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، نقلت عن مصادر طبية قولها إن "مواطنا استشهد متأثرا بإصابته برصاص دبابات الاحتلال، خلال توغلها قبل أيام في قرية المصدر وسط القطاع" .