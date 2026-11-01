رئيس بلدية الخليل: تهجير أكثر من 3300 فلسطيني قسرا من منازلهم بسبب حصار الاحتلال



قال يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل، إنّ المدينة لا تزال محاصرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمنع الدخول إليها أو الخروج منها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي ضد أبناء المدينة والشعب الفلسطيني.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة »القاهرة الإخبارية»، أنّ الخليل تعيش ظروفًا مأساوية، إذ لم تقتصر الإجراءات الإسرائيلية على محاصرة المدينة، بل امتدت إلى تهجير سكان أحياء كاملة قسرًا وإخراجهم من منازلهم، لافتًا إلى أن أكثر من 3300 مواطن فلسطيني أصبحوا بلا مأوى، فيما يوجد أكثر من 1500 مواطن عالقين في بعض المناطق المحيطة بالمدينة.

وتابع، أن سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية امتدت إلى قطاع التعليم، إذ لا يستطيع 80 ألف مواطن فلسطيني الذهاب إلى المدارس أو الجامعات، في ظل إغلاق خمس جامعات فلسطينية من كبرى الجامعات بشكل كامل.

وأشار رئيس بلدية الخليل إلى أن الأوضاع الاقتصادية تأثرت بصورة كبيرة جراء الحصار، موضحًا أن الخليل تشكل 40% من الاقتصاد الفلسطيني، وتضم عددًا كبيرًا من المصانع التي أُغلقت بسبب منع إدخال المواد الخام إليها، أو تصدير البضائع بعد تصنيعها.

ولفت إلى أن العمال لا يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم ومصانعهم، الأمر الذي دفع العديد من أرباب وأصحاب المصانع إلى إغلاق منشآتهم، فضلًا عن تضرر النشاط التجاري في المدينة، التي هي مركز تجاري ضخم.

وأكد الجعبري أن شوارع الخليل أصبحت شبه فارغة من المواطنين بفعل الممارسات الإسرائيلية والاقتحامات، مشيرًا إلى أن العديد من المنشآت التجارية أُغلقت نتيجة هذه السياسات.