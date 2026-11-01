بلومبرج: إيران وافقت على عبور ناقلة باكستانية قبل استهدافها قرب هرمز

أفادت وكالة «بلومبرج»، الأحد، بأن باكستان أجرت مفاوضات مع إيران لتأمين المرور الآمن لناقلة الغاز الطبيعي المسال «المايده»، قبل تعرضها لهجوم بالقرب من مضيق هرمز، الجمعة.

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الأمر أن السلطات الإيرانية منحت الناقلة الضوء الأخضر للعبور قبل ساعات قليلة فقط من تعرضها للهجوم، أثناء توجهها إلى المضيق محملة بشحنة من الغاز الطبيعي المسال قادمة من قطر.

وفي وقت سابق، قالت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات»، إن ناقلتها للغاز الطبيعي المسال «المايده» تعرّضت لهجوم بأجسام مجهولة أثناء إبحارها في الخليج العربي، مساء يوم الجمعة الماضي.

وأكدت الشركة في بيان، اليوم الأحد، أنه لم يُصب أي من أفراد الطاقم على متن السفينة، كما لم يُسفر الحادث عن أي تأثير على البيئة.

وأوضحت الشركة أن السفينة في وضع آمن وقادرة على التحكم بقدراتها، ويجري تقييم الآثار الناجمة عن الحادث.

ونوهت بأنها تواصل التنسيق المباشر مع السفينة وطاقمها، والجهات المعنية بالأمن البحري في المنطقة، لضمان سلامة الطاقم، وتتابع مستجدات الوضع عن كثب.

وتأتي الواقعة وسط استمرار الهجمات التي تتعرض لها السفن التجارية في مضيق هرمز، وهو واحد من أهم طرق تصدير الطاقة في العالم.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، تحول مضيق هرمز إلى بؤرة ساخنة تتعرض السفن فيه بشكل متكرر لنيران إيرانية.

وأدت الهجمات على السفن التجارية في ممرات الشحن بالخليج إلى زيادة المخاطر الأمنية على الملاحة البحرية، وتصاعد المخاوف بشأن التداعيات البيئية لهذا الصراع.



